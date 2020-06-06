Действуйте на свой страх и риск. 6 способов убить iPhone, Android и PlayStation 4 за 30 секунд

Несколько дней назад по Сети прокатилась новость про обои для рабочего стола, которые "заклинивают" Android-смартфоны и отправляют гаджеты в вечную перезагрузку. Вспоминаем ещё несколько похожих случаев, причём не только среди Android и не только среди смартфонов вообще.

Push "смерти"

Незадолго до случая с обоями для Android, в конце апреля интересную ошибку в iOS обнаружили пользователи iPhone. В нокаут смартфон отправлялся уже не от картинки, а просто от определённой комбинации арабских букв и эмодзи. Их видно в клипе ниже.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020

Что интересно, для активации бага символы смерти даже не надо набирать в текстовом редакторе. Достаточно, чтобы iPhone начал их рендеринг. То есть даже банальное Push-уведомление с этими знаками могло вырубить смартфон.

Впрочем, последствия у ошибки были относительно безобидными. iPhone глючит несколько минут, а после перезагружает интерфейс iOS. Те, кому было лень ждать, просто принудительно перезагружали устройство. До тех пор, пока кто-нибудь ещё не пришлёт такое же сообщение.

Известно, что баг работал и работает на iOS 13-го поколения вплоть до версии 13.4.1.

На каждого убийцу флагманов найдётся другой киллер

В конце прошлого года поклонники Xiaomi обсуждали "смертельные" обои для флагмана Mi 9. О них на Reddit рассказал пользователь с ником Soroush_kohan. Парень скачал картинку с градиентной полосой по периметру из Google, установил на рабочий стол, а дальше смартфон словно взбесился.

— Экран светит одну минуту, после выключается и включается на секунду. После пяти-шести итераций Mi 9 переходит в режим восстановления и предлагает мне перезагрузить устройство, стереть все данные и соединиться с Mi Assistant, — написал Soroush_kohan.

"Излечить" смартфон помог только сброс до заводских настроек, который повлёк за собой удаление всех пользовательских данных. Позже пользователи догадались , что проблему можно решить и другим путём: подключив смартфон к компьютеру и очистив системную папку с обоями.

Точная причина бага до сих пор не известна. Многие склоняются, что она кроется именно в алгоритмах оболочки MIUI. Ведь баг давал о себе знать только на смартфонах Xiaomi.

Пять секунд, и эти кадры из видео ваш iPhone "взорвут"

Обои и эмодзи — это цветочки. В 2016 году по Сети разошёлся файл типа .MP4, который намертво переклинивал iPhone после пяти-десяти секунд воспроизведения. Точнее, смартфон зависал не сразу. Сначала iOS просто подтормаживала: медленно запускала приложения и с задержкой реагировала на жесты. Полностью смартфон зависал только спустя несколько секунд.

Ещё одной особенностью бага было то, что разрушительное свойство видео давало о себе знать только при запуске в браузере. Если же файл загружался в память и воспроизводился из галереи, ничего не происходило.

Единственное, что "размораживло" iPhone, — полный сброс настроек при нажатии комбинации кнопок "Питание" и "Домой". Да-да, в 2016 году у iPhone ещё была круглая клавиша.

Проклятье большой чёрной точки

Весной 2018 года по мессенджерам и соцсетям распространилось сообщение, состоящее из символов <•> и текста "Не нажимай". Разумеется, при виде уведомления многие воспринимали текст как вызов. Затем открывали сообщение и жали на точку. После чего Android-смартфон начинал тормозить, а после и вовсе зависал.

Коварность сообщения в том, что кроме текста у него есть невидимая часть. Состоящая примерно из 2000 служебных Unicode-символов. Они не отображаются в интерфейсе, но ОС всё равно их обрабатывает. В иврите, например, они отвечают за направление текста.

Разумеется, когда смартфону вдруг приходится обработать 2000 таких символов, он резко напрягается, начинает лагать и в конце концов зависает на несколько минут.

Непереносимость дефисов на iOS

Не только текстовые редакторы в истории iOS становились слабым местом системы. Как минимум один раз подводил Apple и голосовой ввод.

Примерно год назад российские пользователи обнаружили, что, если голосом попросить iPhone написать пять дефисов подряд, смартфон перезагрузится. Позже, разумеется, юзать баг стали и англоязычные пользователи. Срабатывало на всех iPhone с iOS 12.

Впрочем, никто из них так и не разгадал секрет непереносимости дефисов в iPhone. Apple тоже никак не прокомментировала ошибку, а только и сделала, что молча исправила баг в ближайшем обновлении.

Разбитое сердце PlayStation 4

Смартфоны — не единственные устройства, которые выходят с критическими ошибками. В 2018 году выяснилось , что при получении сообщения с эмодзи в виде сердечка и специального служебного символа Unicode PlayStation 4 отправлялась в бесконечный цикл перезагрузки.

Причём зачастую баг активировался совершенно внезапно. Ведь для этого на консоли не надо было даже открывать мессенджер. Хватало всего лишь пушa о сообщении с коварным содержанием от случайного пользователя.

До выпуска обновления ПО проблема лечилась только сбросом настроек через безопасный режим.

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Надеемся, что данный текст не воспримется как призыв к действию и никто не станет экспериментировать с критическими ошибками на своих устройствах. Да и на чужих тоже.