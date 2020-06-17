Паломники приходят на место смерти Джорджа Флойда, чтобы принять крещение и узреть чудеса

В конце мая в Миннеаполисе, США, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за полицейского, превысившего полномочия. Из-за этого начались бурные беспорядки по всей стране. Место смерти мужчины мгновенно стало мемориалом, к которому люди приносили цветы, свечи и плакаты. Но верующие узрели в этом перекрёстке нечто большее, устроив настоящее паломничество к новому святому месту, пишет The Christian Post.

Видео © Facebook / Joshua Lindquist

Многие местные жители уверовали в бога, приняв там крещение. Для этого даже поставили специальную ванну, в которую окунались все желающие. Священник Джошуа Линдквист пояснил, что трагическая смерть Флойда оставила глубокую рану в душах людей и её невозможно излечить ненавистью и злобой. Поэтому многие обратились к Богу, желая так избавить от тёмных помыслов и себя, и окружающих.

Фото © Facebook / Joshua Lindquist

Линдквист упомянул притчу о несправедливом судие, пояснив, что нужно просить Бога о справедливости, и тогда в конце концов он подарит её людям. Также священник рассказал, что о своеобразных службах его и коллегу Чарльза Каруку попросила семья погибшего Флойда. Они хотели распространить в обществе идею об исцелении и прощении. Священник уверил, что на этом месте даже происходили чудеса — к глухому на одно ухо местному жителю вернулся слух.

Фото © Facebook / Joshua Lindquist