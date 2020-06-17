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Парень снял на видео загадочное существо, услышав ночью в лесу жуткие крики

Автор ролика смело пошёл на разведку, однако его запала хватило ненадолго.

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Видео © YouTube / Leviathan

Пользователи обратили внимание на пугающий ролик из Польши, который появился на ютуб-канале Disclose Screen The Grimreefar. На кадрах можно видеть, как человек с фонариком бродит ночью среди деревьев, а откуда-то из темноты раздаются жуткие крики. Вскоре свет падает на странную фигуру, прячущуюся за стволами. И парень, не рискуя подойти ближе, бросается назад со всех ног.

Видео © YouTube / Leviathan

Видео вызвало бурное обсуждение, и юзеры разделились на несколько лагерей. Многих происходящее напугало, заставив думать о мифических созданиях, монстрах, демонах и привидениях. Другие более рационально подошли к вопросу, предположив, что эта всего лишь крупная птица (например, пеликан или аист). А часть зрителей сочли увиденное фейком.

Это всего лишь гнездящийся белый аист, они распространены в Польше. Есть много видео с их криками — такими же, что вы слышите здесь. Природа удивительна. Но поздно ночью это и правда может показаться жутким!

Cody Winters

Возможно, это вурдалак


HeartOfCobra1245

Я слышал об этих существах — они называются вурдалаками


13k00L111

Видео © YouTube / Leviathan

Однако автор ролика, который поделился им ещё в марте, отметил, что слышит крики этого существа не в первый раз. Он не решается подойти ближе, хотя и считает мистического незнакомца мирным. В комментариях парня попросили в следующий раз снять "монстра" поближе, воспользовавшись дроном.

Существо, кажется, прячется где-то глубоко в лесу, иногда по ночам подходит ближе. Оно не агрессивно, исходя из моего опыта, однако я всегда держу дистанцию

автор видео

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