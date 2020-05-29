Камера сняла жуткий момент, как из закрытого лифта в отеле выбежала призрачная фигура

Сотрудница отеля Eagle's Nest в Куинси, США, заметила, что из её тележки для уборки помещений пропало несколько предметов. Чтобы выяснить, что случилось, женщина попросила проверить запись с камеры наблюдения. И перед её глазами предстало нечто странное.

Видео © Facebook / Jus Jenn

На кадрах ролика виден пустой коридор, в котором сначала ничего не происходит. Тележка спокойно стоит у дверей, но вдруг со стороны лифта появляется тёмный призрачный силуэт, который быстро приближается к ней и словно улетает обратно. При этом фигура не вышла из лифта, так как при его открытии должен загораться свет, но этого не произошло. Поэтому призрачный гость возник словно из ниоткуда.

На ютуб-канале The Hidden Underbelly 2.0, с которым пугающим видео поделилась пользовательница "Фейсбука" Дженнифер Мейджорс, указаны ещё более интригующие подробности. Так, якобы обслуживающий персонал и ранее замечал странные тени в углах и слышал хихиканье. Пользователей изрядно напугало происходящее на видео, и они решили, что это не шалости (например, ребёнка), а проделки "демона", "призрака" или "чертёнка".

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