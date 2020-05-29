Парень показал на Reddit загадочные знаки, появившиеся на окне дома, и ему советуют быстрее съезжать

Недавно на Reddit в теме "Что это такое?" американец Харрисон Скотт озадачил коллег по соцсети своей историей. Недавно его друг обнаружил на внешней стороне окна выцарапанные символы неизвестного предназначения. Самостоятельные попытки выяснить, что это такое, ни к чему не привели. Но у реддиторов есть свои догадки. И вряд ли Харрисон был рад их услышать.

Мой друг нашёл это на внешней стороне своего окна, кто-то явно его поцарапал. Это что-нибудь значит? hisoandso

Фото © Reddit / hisoandso

Публикация американца с фотографией символа быстро стала вирусной. Она набрала больше десяти тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи сошлись на мнении, что знаки незнакомцы оставили совсем не из благих намерений. Кто-то думает, что преступники уже попытались ограбить, ну а многие пришли к соглашению, что это пока лишь метка воров. В любом случае хозяину дома нужно быть осторожным.

Так воры подготовили стекло, чтобы при ударе оно не разлетелось. Наверное, их кто-то прервал до того, как они закончили Klipse11

Кто-то пытается вырезать этот участок стекла, чтобы открыть окно, и он потратил на это кучу времени. Будь осторожен, установи металлические решётки DontTwerkIfyoureFat

Несколько лет назад копы у меня в стране рассказывали, что, если вы обнаружили значки на дверях, заборах или окнах, нужно сразу же вызывать полицию. Некоторые грабители делают обходы, и каждый рисунок имеет свой смысл: пожилые, одинокие жильцы, женщины, большие собаки, дети в доме и так далее Dacookies

Фото © Twitter / sunsibiro (система обозначений русскоязычных воров)