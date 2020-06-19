Крымские учёные нашли в недрах полуострова огромные запасы пресной воды

Крымские учёные обнаружили в горах несколько высокотемпературных очагов с большими запасами пресной воды. Отмечается, что открытие было сделано с помощью специального оборудования, разработанного в Севастопольском государственном университете.

— Учёные установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900–1100 метров происходит миграция больших объёмов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80–85 градусов, — говорится в сообщении на сайте учебного заведения.

Специалисты СевГУ добавили, что кроме глубоких вод потоки нашли также на относительно небольших глубинах от 350 до 500 метров. Теперь учёные думают, как с наименьшими затратами на бурение провести воду в населённые пункты, которые больше всего нуждаются в ней.

— Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населённых пунктов, нуждающихся в водообеспечении, — отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ Николай Ковалёв.