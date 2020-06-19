Доктора Смерть Алёну Верди тайно похоронили

Умершая Алёна Верди — пластический хирург без медицинского диплома, которая изуродовала не менее десяти пациенток, за что получила прозвище Доктор Смерть, была тайно похоронена в неизвестном месте. О прошедшей церемонии прощания и похоронах сообщила в соцсетях подруга лжехирурга Анастасия.

Напомним, Алёна Верди изуродовала несколько пациенток во время операций по коррекции внешности. Приехавшая с Украины лжехирург с поддельным медицинским дипломом лишь одну операцию провела в клинике, остальные пациентки получали её услуги фактически где придётся. В начале июня Доктор Смерть впала в кому, а 15 июня скончалась в краснодарской больнице, не приходя в сознание.