Экс-советник президента объяснил, зачем Путину "секретный" кабинет

В комнате, которую ранее впервые показал журналистам президент России Владимир Путин, нет ничего секретного. Это обычное помещение для отдыха, которое есть в кабинете каждого чиновника. А тайну сделали из него СМИ. Об этом сообщил экс-глава службы протокола президента СССР, бывший советник первого президента России Владимир Шевченко.

— В этой комнате отдыха можно побыть одному, спокойно посидеть. Если ближнему другу сделать хорошее замечание, можно это сделать и там. Такая комната есть почти у каждого чиновника. Её не называют тайной. Почему тайная? Там была запасная рубашка, запасной костюм. Обычная человеческая комната. Человек может захотеть там перекусить, мало ли. Не за рабочим столом, а в кресле. Учитывая бешеный режим первого лица, — передаёт НСН его слова.