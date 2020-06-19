Премьер-министр Армении не приедет на Парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет посетить Москву и присутствовать на Параде Победы, который пройдёт на Красной площади 24 июня. Соответствующее письмо в адрес президента РФ Владимира Путина было опубликовано на официальном сайте главы правительства республики.

— С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. <...> Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит, — говорится в письме.

Пашинян подчеркнул, что сперва с большим удовольствием принял приглашение на мероприятие, однако после долгих обсуждений обеих сторон от поездки было решено отказаться. Он добавил, что победа в Великой Отечественной войне является общим достоянием, а память о ней сплачивает народы и создаёт условия для дружбы будущих поколений.