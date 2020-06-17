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Президент Чехии не приедет на Парад Победы в Москву

Он поручил послу страны в РФ принять участие в торжественных мероприятиях вместо него.

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Президент Чехии Милош Земан. Фото © Офис президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан не сможет принять участие в Параде Победы в Москве из-за действующих мер по борьбе с коронавирусом. Вместо него республику на мероприятии 24 июня будет представлять посол в РФ Витезслав Пивонька.

Ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной. Президент Земан глубоко сожалеет об этом, — сообщили в пресс-службе Посольства Чехии в Москве.

Напомним, Парад Победы было решено перенести с 9 Мая на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. Дата проведения является памятной, так как 24 июня 1945 года прошёл легендарный Парад Победителей. Ранее Лукашенко сообщил, что в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях отправится делегация из Белоруссии.

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