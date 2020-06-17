Президент Чехии не приедет на Парад Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не сможет принять участие в Параде Победы в Москве из-за действующих мер по борьбе с коронавирусом. Вместо него республику на мероприятии 24 июня будет представлять посол в РФ Витезслав Пивонька.

— Ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусом организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной. Президент Земан глубоко сожалеет об этом, — сообщили в пресс-службе Посольства Чехии в Москве.