В Кировской области полицейского избили и собирались застрелить из арбалета — видео

В Кировской области двое мужчин избили сотрудника полиции и угрожали застрелить его из арбалета. При этом незадолго до конфликта все они выпивали в одной квартире. Инцидент произошёл ещё в апреле, однако известно о нём стало лишь сейчас. Причиной стала сама должность потерпевшего: зачинщикам драки не понравилось, что тот работает в правоохранительных органах.

Инициатором потасовки стал ранее судимый Дмитрий Д. В ходе общения между ним и сержантом полиции Денисом К. возник спор по поводу судимости первого. Диалог зашёл в тупик, и полицейский ушёл с застолья к другим знакомым. Однако через некоторое время туда ворвался Дмитрий Д. вместе со своим приятелем, после чего они начали избивать полицейского.

Когда драка прекратилась, один из обидчиков взял в руки заряженный арбалет, который принёс собой, и направил на избитого сержанта. В этот момент в конфликт вмешалась девушка, находившаяся в квартире. Она встала между Денисом и вооружённым Дмитрием и закричала: "Стреляйте в меня, не трогайте его". На это пьяный мужчина заявил, что может пристрелить обоих.

Позже градус конфликта всё же удалось понизить, а полицейскому дали умыться. Когда он уходил из квартиры, один из зачинщиков драки вновь взялся за арбалет и крикнул: "10 тысяч рублей или жизнь", однако на это сержант полиции никак не отреагировал и молча ушёл на улицу. Возбуждать уголовное дело в тот момент не стали.

Как сообщал Лайф, в Москве два дня назад мужчина открыл огонь по сотрудникам ДПС, которые находились на службе. В результате оба полицейских находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Сам стрелок также получил пулю и сейчас находится в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.