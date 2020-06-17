Мону Лизу, Венеру и Фриду Кало "оживили" с помощью нейросетей

Самое знаменитое и загадочное произведение живописи в истории мирового искусства удалось "оживить" благодаря нейросетям. Россиянин Денис Ширяев трудился три месяца, чтобы показать, как бы выглядела и улыбалась сейчас таинственная Мона Лиза с картины Леонардо да Винчи.

Нейросети позволили увидеть не только улыбку, но и другие эмоции Джоконды. Правда, создатель сразу просит о снисходительности и предупреждает, что не претендует на историческую точность. Ему также удалось "вдохнуть жизнь" в Венеру с картины "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, "Даму с горностаем" Леонардо да Винчи, автопортрет Фриды Кало, "Девушку с жемчужной серёжкой" Яна Вермеера, "Ночной дозор" Рембрандта и "Американскую готику" Гранта Вуда.

Ширяев рассказал в интервью телеканалу "360", что сначала хотел сделать подборку из 15 картин. Однако работа оказалась более трудоёмкой, чем он предполагал. Число шедевров было уменьшено до 10, а потом до семи.