Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Это значит, что теперь граждане третьих стран смогут свободно въезжать, выезжать и пребывать в России по действующей белорусской визе и, наоборот, по российской визе посещать Белоруссию. Эта норма будет действовать как для тех, кто пересекает границу на поезде или авто, так и для туристов, прибывающих на самолётах. При этом каждая из сторон сохраняет за собой право отказать таким лицам во въезде или сократить срок их пребывания в своей стране.