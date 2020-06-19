Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз между двумя странами.
Это значит, что теперь граждане третьих стран смогут свободно въезжать, выезжать и пребывать в России по действующей белорусской визе и, наоборот, по российской визе посещать Белоруссию. Эта норма будет действовать как для тех, кто пересекает границу на поезде или авто, так и для туристов, прибывающих на самолётах. При этом каждая из сторон сохраняет за собой право отказать таким лицам во въезде или сократить срок их пребывания в своей стране.
Ранее этот документ в ходе телефонного разговора обсудили лидеры стран Владимир Путин и Александр Лукашенко. Президенты также подробно поговорили о ситуации с коронавирусом и договорились, что в Белоруссию поставят российский противовирусный препарат "Авифавир". Также Путин пригласил своего белорусского коллегу на Парад Победы 24 июня. Ожидается, что Лукашенко примет участие в мероприятии вместе с сыновьями.