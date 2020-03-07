Команда Зеленского отвергла возможность возобновить подачу воды в Крым

Киев должен защищать интересы "своих граждан", но возобновление поставок воды на Крымский полуостров недопустимо. Об этом заявило так называемое представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму.

В дипмиссии пояснили, что возобновление поставок воды в регион якобы приведёт к "ослаблению давления" на Россию, а также помешает "возвращению" полуострова под контроль Киева. В "представительстве" добавили, что согласно международному праву ответственность за обеспечение жизни населения Крыма сейчас лежит на РФ.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с РФ подача воды была полностью остановлена. Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности возобновить подачу воды на полуостров. Однако за такие слова в Верховной раде его освистали.