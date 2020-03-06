Нового премьера Украины освистали в Раде за слова о подаче воды в Крым — видео

Нового главу Правительства Украины Дениса Шмыгаля освистали в Верховной раде после того, как он выступил за возобновление подачи воды в Крым. Соответствующее видео речи парламентария опубликовал местный телеканал ICTV.

В ходе своего выступления Шмыгаль заявил, что Незалежная не перекроет воду для украинцев, даже если они проживают на Крымском полуострове. При этом военным и промышленным объектам воду продавать Украина не намерена.

— Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья — хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылками, — сказал премьер, добавив, что это обязанность Киева.

После этих слов зал заседания охватил неодобрительный гул. Радикально настроенные политики скандировали "Ганьба!", что в переводе означает "позор".

Ранее в Верховной раде обсуждался вопрос продажи воды в Россию. По словам представителей законодательного органа, из-за перекрытия Северо-Крымского канала уровень грунтовых вод в Херсонской области сильно поднялся, что в перспективе приведёт к заболачиванию региона. Та часть российских политиков, которая одобрила подобную идею, отметила, что если РФ и будет закупать воду у Незалежной, то только по выгодным ценам.

Позднее новый глава Правительства Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым.