Новый премьер Украины заявил о готовности возобновить подачу воды в Крым

Глава Правительства Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

— В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду на Украину, — сказал премьер-министр.

По его словам, вопрос подачи воды на территорию полуострова — это вопрос "гуманитарной ответственности". Отсутствие пресной воды в Крыму приведёт к гуманитарной катастрофе, а Украина, как отметил Шмыгаль, не хочет её спровоцировать.

Он также подчеркнул, что в данном вопросе не идёт речь о ведении бизнеса с Россией или торговле. Воду собираются поставлять жителям, а не промышленным объектам.

О том, что в Крыму очень серьёзные проблемы с пресной водой из-за отсутствия осадков, стало известно ещё в начале февраля. Власти республики сообщили, что запасов в Симферополе хватит на 90–100 дней. Администрация города предупредила о переходе к подаче воды по графику, однако впоследствии премьер республики Юрий Гоцанюк сказал, что такой необходимости нет.

Ранее в Верховной раде обсуждался вопрос продажи воды в Россию. По словам представителей законодательного органа, из-за перекрытия Северо-Крымского канала уровень грунтовых вод в Херсонской области сильно поднялся, что в перспективе приведёт к заболачиванию региона. Та часть российских политиков, которая одобрила подобную идею, отметила, что если РФ и будет закупать воду у Незалежной, то только по выгодным ценам.