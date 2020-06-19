Восточный экономический форум перенесли на 2021 год

Мероприятие проходит во Владивостоке.

Восточный экономический форум, который традиционно проходит во Владивостоке в сентябре, в этом году не состоится. Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на сентябрь 2021 года. Об этом сообщили в Росконгрессе.

— В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума в 2020 году проведение форума отменено. VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года, — говорится в сообщении.