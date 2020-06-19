Восточный экономический форум перенесли на 2021 год
Мероприятие проходит во Владивостоке.
Восточный экономический форум, который традиционно проходит во Владивостоке в сентябре, в этом году не состоится. Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на сентябрь 2021 года. Об этом сообщили в Росконгрессе.
— В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума в 2020 году проведение форума отменено. VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года, — говорится в сообщении.
ВЭФ — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке, его участники обсуждают как привлечение иностранных инвестиций на Дальний Восток, развитие экономического сотрудничества в АТР, так и внутренние вопросы дальневосточных регионов. Первый форум провели на острове Русском в 2015 году, с тех пор число его участников неуклонно росло. Принимают участие в ВЭФ как главы корпораций и организаций, так и лидеры государств.
Фото © Восточный экономический форум – 2019 / Елена Игнатьева