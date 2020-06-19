Дешёвый люкс. Audi E-Tron может отобрать деньги у Илона Маска

Сражение электрических машин уже началось. Многолетний запас технологий американцев из Tesla почти исчерпан — конкуренты не просто "дышат в спину", а выпускают на рынок уникальные автомобили.

Битва за место

Немцы из Audi ворвались в электрическую гонку одними из первых. Однако прыгать с места в карьер немцы не решились. Пригодился опыт Илона Маска: сначала электрическую технологию испытали на прототипах, а потом робко, шаг за шагом стали анонсировать новые электрические автомобили. Технология перевода автомобилей с топлива на электроэнергию под названием e-tron инженеры Audi сразу масштабировали на целую модельную линейку.

И хотя первым в строю электрических автомобилей от "четырёх колец" появился не вместительный паркетник, а стильный Gran Turismo, делать кассу и приносить деньги будет именно автомобиль с увеличенным дорожным просветом. Объясняется это довольно просто. Продажи городских кроссоверов с лёгким намёком на внедорожные способности стабильно (во всяком случае, до коронавируса) росли по миру примерно по десять процентов в год, и в данный момент целые автопроизводители в отдельных странах, в том числе и в России, выживают исключительно благодаря продажам кроссоверов.

Фото © Getty Images / Sjoerd van der Wal

Конкуренты и основоположники электрической езды из Tesla сформировали в США и Китае неплохой рынок для электромобилей. В Америке продажи Tesla только за 2019 год вплотную приблизились к 100 тыс. единиц. Общая прибыль с продаж трёх электрических моделей при этом составила 5,5 млрд долларов. В КНР сразу после появления собственного завода дела у Tesla тоже пошли на лад: выросли и продажи, и скорость производства. Немцам из Audi пришлось догонять Илона Маска, но, судя по тому, что было спрятано под капотом нового кроссовера e-tron, конкурировать с Tesla не только в США и Китае, но и во всём остальном мире в Audi намерены по-взрослому.

Технологичность должна быть дорогой?

Tesla Model X SUV. Фото © Getty Images / Smith Collection / Gado

Минимальная цена главного конкурента e-tron — американского Tesla Model X — в США составляет около 75 тыс. долларов. За эти деньги дилер готов продать автомобиль с аккумулятором "начального уровня" — максимальный запас хода с такой батареей будет ограничен отметкой в 565 километров. В России относительно доступных и свежих Tesla Model X почти нет. В нашей стране машина по-прежнему не продаётся официально, а цены на автомобили 2018–2020 годов с минимальным пробегом начинаются с отметки примерно в 8,5 млн рублей.

За цену приличной квартиры в Москве потенциальный владелец получает 12 подушек безопасности и систему мониторинга дорожной обстановки из восьми камер с круговым обзором. Однако на этом базовая технологичность автомобиля заканчивается. За автопилот, систему навигации с продвинутыми картами, автопарковку и прочие радости водительской жизни придётся доплачивать. В итоге стоимость машины с базовых 8,5 млн рублей за далеко не самую продвинутую версию может вырасти до 10–11 млн рублей.

E-tron продаётся в России официально. Стартовая цена — 5,6 млн рублей. За эти деньги клиент получает не только официальную гарантию производителя и грамотное обслуживание у дилера, но и внушительный технологический арсенал, необходимый для комфортной езды в городе каждый день. Уже в базовой комплектации e-tron оснащается диодными фарами, всеми необходимыми зарядными устройствами (включая вилку для зарядки от обычной бытовой розетки), интерьером с новым фирменным кокпитом от Audi и почти всем, что у Tesla обычно заказывается за дополнительные деньги.

Сочетание технологий

Большинство современных электромобилей (Mercedes-Benz EQC, Jaguar i-Pace, Tesla Model X) поддерживают "быструю" зарядку. Такая система реализована и в Audi e-tron, причём батарея на 95 кВт*ч, которая питает два электромотора на передней и задней осях, с помощью специальной сверхмощной зарядной станции может быть полностью заряжена всего за 30 минут.

Кроме того, у e-tron доступен абсолютно надёжный автопилот, который спроектирован и реализован исходя из колоссального опыта Audi в создании электронных помощников. В отличие от аналогичной системы в Tesla, он действительно стабилен. В целом стоит сказать, что технологичность e-tron построена вокруг двух ключевых направлений — безопасности и снижения расхода электроэнергии. За сохранность транспорта и пассажиров отвечают жёсткий кузов и перепроектированная архитектура зон сминаемости. При "городском" фронтальном ударе у e-tron не разбивается даже лобовое стекло. Как итог — пять звёзд по тесту NCAP и живые пассажиры.

За снижение расхода отвечают специальная система и доработанная аэродинамика. Несмотря на внешнее сходство с обычными топливными кроссоверами, передняя часть e-tron оснащена активными заслонками решётки радиатора, которые открываются и закрываются в зависимости от того, сколько набегающего воздуха нужно для охлаждения батареи.

Стоимость владения

А вот с виртуальными зеркалами, которые Audi первыми внедрила на серийном электромобиле, не всё так просто. С одной стороны, к такому решению прибегли для наилучшей аэродинамики. Коэффициент лобового сопротивления у e-tron — всего 0,25, и это при том, что коэффициент 0,3 для электрических кроссоверов считается эталонным. С другой — никакого реального опыта использования таких зеркал (а именно с ними машина продаётся и в России) пока нет. И в этом состоит сложность эксплуатации e-tron. С одной стороны, нет двигателя, нет трансмиссии, нет жидкостей и нет проблем с перегревом. С другой — цену на ремонт и замену такого зеркала пока озвучивают далеко не все дилеры Audi в России.

В зависимости от характера поломки и комплектации автомобиля цены на внешний корпус зеркала вместе с камерой могут составлять от 37 тыс. рублей до 55 тыс. рублей. Если из строя выйдет экран, на который передаются изображения с камеры, то стоимость будет другой. И хорошо, если у купленного e-tron будет заводская гарантия, — всё привезут и поставят бесплатно, благо в центральных регионах страны эти запчасти уже можно купить и поменять. Если гарантии нет (например машина привезена из Европы), то чинить придётся за свой счет.

Фото © Getty Images / Sjoerd van der Wal 1 / 2

Хитрость состоит в том, что такие зеркала — опция. В базовом оснащении автомобиля их нет. Заказать их отдельно можно, но вместе с электронными зеркалами обязательна к установке и система безопасности при перестроении. Итоговая стоимость комплекта зеркал — примерно 120 тыс. рублей. Если электронные помощники ни к чему, то на самый простой e-tron установят обычные зеркала с электроприводом, но выглядеть они будут не так футуристично.

Есть вопросы и к расходу электричества. Максимальный запас хода немецкого кроссовера при мощной батарее и возможности запитать машину на "суперчарджер" по-прежнему ограничен отметкой в 400 километров. Как и у других конкурентов e-tron (Mercedes EQC / Jaguar i-Pace), этого мало даже для поездок в пределах одной области, не говоря уже о таких путешествиях, как поездка по федеральной трассе М11 из Москвы в Петербург. И хотя перспектива "обсохнуть" на трассе — это ещё и проблема инфраструктуры, скромный запас хода e-tron даже на фоне давно выпускаемых электромобилей Tesla слегка беспокоит и заставляет постоянно искать место для зарядки (в торговом центре или на офисной парковке) при каждой удобной возможности.

Экономика

С июня 2020 года в России наступило идеальное время для покупки электромобиля. Нулевые пошлины на ввоз и низкая цена на ночной тариф электроэнергии позволяют сократить расходы на электромобиль до минимума. Сколько в действительности стоит ездить на электромобиле в городе, как и где заряжать, мы подробно писали в нашем предыдущем материале.

Правда, есть проблема. Электромобиль в России, особенно премиум-класса, а не бюджетная машина, — это всё равно больше история про развлечение и новый пользовательский опыт, а не про реальные муки выбора и принятие решения о переходе с топлива на электричество. Однако ответы на первые вопросы обычных водителей уже есть. Если максимальное расстояние, которое обычный человек проезжает за неделю, укладывается в 50–100 километров в день, а поездки в область позволяют сразу ставить автомобиль на зарядку вместе со смартфоном, то менять единственную бензиновую машину на электромобиль, разумеется, стоит.

Транспортный налог на e-tron, исходя из паспортной мощности в 265 кВт (360 л.с.) и "налога на роскошь" (даже базовая комплектация e-tron попадает под этот налог), — почти 60 тыс. рублей. Что в целом неплохо и вполне сопоставимо с традиционными кроссоверами премиум-класса.

Фото © Getty Images / Sjoerd van der Wal

Audi e-tron (по крайней мере на данный момент) — идеальное решение для поездок на каждый день в пределах крупного города. Запас хода немецкого кроссовера больше, чем у Jaguar i-Pace (400 километров против 300), и практически равен запасу хода Mercedes-Benz EQC (405–410 километров). Кроме того, e-tron в России можно заказать уже сейчас, да и цены на него вполне укладываются в "коридор" для люксовых автомобилей, чего не скажешь о других немецких брендах. Например, цены на гибридный Mercedes-Benz (прошлого поколения) начинаются с 6,3 млн рублей, а полностью электрический EQC новым в России пока нельзя купить в принципе.

Но есть и тонкости. Квота на такие электромобили ещё не распределена, и в Россию первые клиентские автомобили, если верить официальным дилерам, привезут не раньше конца года. Посмотреть на новинку тоже смогут не все — продавать e-tron в Москве на старте будут только два дилерских центра, а выставочные автомобили приедут не раньше августа 2020 года. Стартовую стоимость e-tron тоже не стоит считать окончательной. Из-за уникальных опций, отделки интерьера и внешнего стайлинга базовый электромобиль с 5,6 млн рублей может легко подорожать до 6,6 млн рублей.