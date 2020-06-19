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"Ахмат" одержал суперволевую победу над "Крыльями" в первом матче после возобновления РПЛ

Грозненский "Ахмат" в Самаре победил "Крылья Советов" со счётом 4:2.

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В Самаре матчем "Крылья Советов" — "Ахмат" возобновился после вынужденной паузы из-за пандемии чемпионат России по футболу. И игроки порадовали фанатов, забив за матч шесть голов!

Видео © Lshot

Автором первого гола стал Тарас Бурлак. Он отличился уже на 6-й минуте встречи.

Ход игры кардинально поменялся во втором тайме. На 55-й минуте Владимир Ильин сначала сравнял счёт — 1:1.

А затем Денис Глушаков вывел команду вперёд — 2:1.

Следом Ильин оформил дубль, а Бериша сделал счёт разгромным (4:1). Но уже в концовке встречи молодой нападающий самарцев Максим Глушенков сократил отставание. Как итог — 2:4.

РПЛ. 23-й тур

"Крылья Советов" "Ахмат" 2:4

Голы: Бурлак 6' (1:0), Ильин 55' (1:1), Глушаков 61' (1:2), Ильин 66' (1:3), Бериша 69' (1:4), Глушенков 89' (2:4)

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