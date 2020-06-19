РПЛ возвращается! Кто из фанатов попадёт на матч и будет ли увеличение квоты для зрителей с 10 до 30%?

Российские фанаты уже успели соскучиться по футболу, но дождались. РПЛ возвращается! Пусть и по новым правилам. Роспотребнадзор разрешил болельщикам присутствовать на матчах, но с условием — не более 10% от вместимости стадиона. Так кто же окажется счастливчиком и сможет попасть на трибуны? Понятно одно, что на арены попадут только фанаты принимающей команды, гостям — нельзя.

Кто сможет попасть на матчи в Москве?

Первый матч после вспышки коронавируса в Москве пройдёт на "ВЭБ-арене", где ЦСКА примет петербургский "Зенит". 10% на стадионе армейской команды — это 3045 зрителей. Кто попадёт на игру, определяется по жеребьёвке среди владельцев абонементов "Верю в команду" и абонементов в чётные сектора.

— Обращаем внимание, что не все владельцы абонементов смогут сесть на своё место. Для соблюдения социальной дистанции между зрителями все места будут размечены. И сесть можно будет только на кресло с соответствующей маркировкой, — сообщается в заявлении клуба. — Кроме того, из-за большой загруженности ряда секторов часть из них будет рассажена в другие. На арену будут допущены только лица, не имеющие симптомов заболевания. Перед входом на стадион представители соответствующих служб будут измерять температуру тела бесконтактным способом. Лица с повышенной температурой тела (37 °С и более) на стадион не допускаются.

Чтобы всё прошло оперативно, клуб просит болельщиков приходить на стадион заблаговременно.

"Спартак" начинает чемпионат с матча на выезде, но уже выступил с заявлением. Ведь, учитывая почти 14 000 реализованных сезонных абонементов, на игру смогут попасть лишь около 4500 зрителей. И фанатов беспокоит, кто именно попадёт на стадион.

🔴⚪ Обращение к болельщикам «Спартака» перед матчем в Туле



В субботу, 20 июня, состоится первый матч «Спартака» после карантина. Наша команда встретится в гостях с тульским «Арсеналом»: https://t.co/1erJc5CkDS

#CoronaOut #АрсеналСпартак pic.twitter.com/lcyhcNQ44v — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 18, 2020

— В ближайшее время клуб представит решение по распределению квоты на посещение каждого из четырёх оставшихся домашних матчей сезона среди владельцев абонементов на сезон 2019/2020, — отмечает "Спартак". — Мы рассчитываем на ваше понимание в связи со сложившимися обстоятельствами.

Стадион "Динамо" вмещает 25 716 человек, соответственно, на домашние матчи попадёт 2571 фанат.

— Гостей можно будет равномерно разместить на всех секторах вокруг поля, обеспечив идеальный обзор и безопасность. Финальное решение по распределению билетов и систему рассадки с учётом соблюдения правил социальной дистанции будет определять футбольный клуб — как главный организатор мероприятия, — отметили в пресс-службе управляющей компании "Динамо". — Со своей стороны мы готовы оперативно переоборудовать сиденья трибун под необходимый формат и привлечь дополнительные службы стадиона для контроля за соблюдением рассадки согласно купленным билетам и для исключения любых перемещений в другие сектора.

Ситуация в регионах

Первым матчем возобновившегося чемпионата станет игра "Крылья Советов" — "Ахмат" (19 июня). В Самаре на стадион смогут попасть 4492 зрителя. Клуб попросил обменять сезонные абонементы на билеты нового образца. А также те, кто уже успел приобрести билеты на матч с грозненским клубом, смогут получить новые.

В Ростове также ждали возобновления футбола. 19 июня был запланировал матч "Ростов" — "Сочи", но команда Валерия Карпина экстренно ушла на двухнедельный карантин, так как сразу у шести игроков основного состава был выявлен коронавирус. А с ними успели поконтактировать многие. Как итог — 42 человека ушли на самоизоляцию. Вероятней всего, от "Ростова" с "Сочи" сыграют ребята 2003 года рождения.

В Екатеринбурге, где "Урал" примет "Рубин", на игру смогут попасть владельцы абонементов и те, кто уже успел купить билеты. Всего 3500 человек.

❗️Матч #УралРубин пройдет со зрителями!

Главное:

✅На игру попадут 3500 зрителей

✅Это владельцы абонементов и билетов на матч (которые купили их в марте)

✅Маски и перчатки обязательны для всех

✅На арене можно будет купить только воду

✅Рассадка с учетом социальной дистанции pic.twitter.com/ipunMChqcU — ФК Урал (@FCURAL) June 12, 2020

— Посетить матч смогут все, у кого есть абонементы, но они будут сидеть не на своих местах. Мы заблокировали кресла, где нельзя садиться, чтобы была дистанция. Будут открыты все гейты, чтобы не было пробок, не было скопления людей. Все будут в масках и перчатках, всё будет выдаваться бесплатно — спасибо правительству области, они предоставили, — заявил президент клуба Григорий Иванов. — Все меры предосторожности будут соблюдены, питания на стадионе не будет, только вода. Обязательно будет измеряться температура.

Тульский "Арсенал", который примет клуб "Спартак", пустит на игру только владельцев абонементов. Всего 1924 зрителя.

"Уфа" сможет пустить 1513 зрителей. В их число войдут владельцы абонементов, сектора активной поддержки (фанаты, "20-й сектор", "Женский сектор"), а также в рамках акции "Спасибо врачам" 100 билетов отдали работникам медицинских учреждений. У клуба оставалось 200 билетов, которые продали за 15 минут.

"Краснодар" перед матчем с "Динамо" устроил лотерею.

— Приоритет в получении права посещения игр получат владельцы сезонных абонементов. Но, поскольку их количество в несколько раз превышает максимально допустимое число публики на трибунах, счастливчиков определит лотерея, — говорится в заявлении клуба. — Если вы попали в число победителей, то за день до игры в вашем личном кабинете станет доступен бесплатный билет на соответствующий матч.

Вот в таких новых условиях будет существовать наш футбол.

Будет ли увеличение квоты для зрителей на матчи с 10 до 30%?

Некоторые СМИ написали, что квота для зрителей может быть увеличена с 10 до 30%. Генсек Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал это в ходе онлайн-пресс-конференции.

— На данный момент мы не обсуждаем вопрос увеличения, — отметил он. — Мы должны увидеть, как это всё работает. Грамотное соблюдение всех мер поможет нам увеличить квоту, но пока мы об этом не думаем. Также было решено, что пока гостевой квоты нет. Нам нужно понять, как всё сделать. Невозможно сразу реализовать всё за один тур. Нельзя допускать ошибок.



Теперь можно смотреть все матчи по ТВ

Те, кому не посчастливится попасть на игры, смогут увидеть игры по телевидению. "Матч ТВ" запустил разовую акцию и бесплатно покажет все оставшиеся матчи чемпионата. Об этом заявил на пресс-конференции креативный директор канала Гавриил Гордеев.

— Эта акция — общее решение основного вещателя, РПЛ и клубов. Для жителей страны важно обеспечить бесплатный показ матчей в такое тяжёлое время, — отметил он. — Часть матчей будет идти параллельно, поэтому некоторые из них покажет телеканал "Матч Премьер", но затем, уже в записи, и основной телеканал. Не думаю, что подписчики "Матч Премьера" что-то потеряют. Четверть матчей там будет показана эксклюзивно, а также будут доступны все аналитические программы, зрители получат доступ к дополнительному контенту.