Позор Роналду и выбежавший на поле фанат Месси. Вся жара в еврофутболе

Месси снова в деле

В эти выходные вернулся ещё один топ-чемпионат — испанская Ла Лига. Матчи, как и по всей Европе, проходят без зрителей. Однако это не помешало одному фанату выбежать на поле. Инцидент произошёл во время встречи "Майорки" и "Барселоны" (0:4). В начале второго тайма на поле неожиданно появился посторонний. Парень в майке сборной Аргентины и с десяткой на спине подбежал к Лионелю Месси и сделал с ним селфи. Позже сотрудники безопасности вывели его.

An empty stadium did not keep a fan from finding the pitch in Barcelona’s match against Mallorca on Saturday.#messi #fcbarcelona



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— Я просто хотел сделать селфи с Месси. Оно получилось, но полицейский заставил меня удалить фото. Теперь получу штраф. Давно это планировал, — признался после громкого инцидента фанат. — Я перелез через двухметровый забор, спрыгнул с лестницы и побежал на поле.

Сам Месси порадовал своих фанатов голом, двумя передачами и... новым имиджем. После карантина Лео сбрил бороду и усы.

Мадридский "Реал", в свою очередь, победил "Эйбар" (3:1). И в этой встрече подопечные Зинедина Зидана лишь шесть раз ударили по воротам. Этот результат стал худшим в сезоне.

"Сельта", к сожалению российских фанатов, проиграла "Вильярреалу" со счётом 0:1. Фёдор Смолов появился на поле только на 81-й минуте и не отметился результативными действиями.

А что в Бундеслиге?

В немецком футболе тоже было много интересного. Дортмундская "Боруссия" драматично вырвала победу у "Фортуны" на последней минуте добавленного времени. И забил, конечно, он — главная молодая звезда Бундеслиги Эрлинг Холанд. Норвежец появился на поле только на 61-й минуте встречи, но смог изменить ход игры.

Холанд отгрузил «Фортуне» в самой концовке и принес «Боруссии» важную победу 👏



Тренер дортмундцев так безумно праздновал, что получил травму. Надеемся, выбыл ненадолго 😉https://t.co/0xwy9jZz5w pic.twitter.com/ObdHfAWaWc — Матч ТВ (@MatchTV) June 13, 2020

В свою очередь, "Бавария" победила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха (2:1). При том не всё было гладко — мюнхенцы играли без своего лидера Роберта Левандовски, а Бенжамин Павар забил автогол, сделав счёт 1:1. Лишь гол Горетца с передачи того же Павара на 86-й минуте принёс важную победу. Уже в следующем туре "Бавария" может досрочно оформить чемпионство!

Кубок в Италии

В ближайшие выходные возобновится и Серия А. Пока же состоялись полуфинальные матчи Кубка Италии. "Ювентус" в ответной встрече сыграл вничью с "Миланом" (0:0), но вышел в решающую часть турнира (итог первого матча — 1:1). Примечательно, что форвард туринской команды Криштиану Роналду не реализовал пенальти, а "Милан" остался в меньшинстве уже в начале встречи. Нападающий Анте Ребич получил красную карточку за жёсткую игру.

⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP — FOOTBALL 2020 (@D9INE_NEXUS_F1) June 12, 2020

Интересно, что Роналду впервые за 16 месяцев не забил 11-метровый удар.

В другом кубковом матче, где "Наполи" встречался с "Интером", также была зафиксирована ничья — 1:1. В финал прошёл "Наполи" за счёт победы в первой игре (1:0). Решающий матч "Ювентус" — "Наполи" состоится 17 июня в 22:00 (мск).

Совсем скоро вернётся РПЛ!

В предстоящие выходные нас ждёт возвращение и российского чемпионата. На неделе состоялось несколько товарищеских матчей. "Спартак" проиграл "Динамо" (1:4) в суперзакрытом матче, где никто из клубов даже не дал информацию об итоге. Счёт "слил" главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков у себя в соцсети. До этого "Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" (1:1). Также железнодорожники победили "Тамбов" (1:0).