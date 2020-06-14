Бои на голых кулаках. В России появилось новое бойцовское шоу, где всё по-взрослому

Царящая на планете пандемия продолжает вносить коррективы в казавшиеся обыденными человеческие привычки и образ жизни. Кто бы мог подумать ещё в начале года, что с нашей планеты исчезнут все спортивные события, включая Олимпийские игры или чемпионат Европы по футболу с Лигой чемпионов в придачу. Но это новая реальность, под которую более предприимчивые функционеры и бизнесмены начинают подстраиваться. К примеру, президент UFC Дана Уайт, сумевший под всеобщий скептицизм вновь вернуть ивенты по смешанным единоборствам на экраны. Но не только восьмиугольником единым жив мир единоборств. В России набирает обороты YouTube-проект Top Dog FC…

Формат турниров российской организации — битва на голых кулаках на импровизированном сеновале, после которой лица участников похожи на окровавленные тыквы... Top Dog FC успешно запустил в Сеть два сезона, подарив фанатам спорта несколько отчаянных заруб и имён, за которыми теперь интересно наблюдать. Вплоть до 12 марта казалось, что вряд ли в России найдётся достойный конкурент "Битве за хайп", ставшей по-настоящему популярной в Интернете.

Но несколько дней назад создатель проекта Амиран Сардаров заявил, что "Битва за хайп" закрывается. "Возможности тянуть проект дальше" у популярного блогера больше нет. По словам Сардарова, его изначально убыточный проект добили финансовый кризис и пандемия.

Промоушен Top Dog FC таких проблем, как оказалось, не испытал. Совсем недавно проект запустил свой третий сезон, каждый из поединков которого поочерёдно заливается на канал в YouTube.

Эмин Шин Алиев & Александр Тарас Тарасов

Открыли третий сезон по-настоящему духовитые ребята. Призёр чемпионата мира по карате-кекусинкай Эмин Алиев решил попробовать себя в боксе без перчаток, выйдя на бой без своего главного оружия — ударов ногами. Его соперник из так называемой Дмитровской дружины Александр Тарасов попытался взять титулованного каратиста напором в духе раннего Вандерлея Силвы, но Алиев быстро смог понять правила игры, включившись в похожий на пьяную драку в баре поединок на все сто. В одном из раундов бойцы поочерёдно отправили друг друга в нокдауны, но оба смогли выстоять и довести поединок до судейского решения. Эмин Алиев показался судьям более сильным!

Владислав Витязь Коловейцев & Николай Чибис Чибисов

Поединок полусредневесов закончился травмой кандидата в мастера спорта по панкратиону Владислава Коловейцева во втором раунде. Его соперник Николай Чибисов, имеющий подходящую под данные соревнования базу бокса, оказался техничнее и опытнее.

Иван Бульдозер Савин & Тима Золотой Мусаев

Ещё один поединок, не дошедший до судейского решения. Опытный кикбоксер Тимур Мусаев продемонстрировал зрителям классику бокса, нокаутировав бойца смешанных единоборств Ивана Савина ударом по печени. Ничего тут не поделаешь…

Рустам Астероид Мухидинов & Тимур Чича

Многообещающая схватка супертяжеловесов на деле, увы, оказалась действенным снотворным. Оба соперника крайне осторожно подошли к своей прямой обязанности на "сеновале", проявляя чрезмерный пиетет друг к другу. К счастью, переплюнуть худший поединок в истории тяжей между Фрэнсисом Нганну и Дерриком Льюисом им не удалось, парни то и дело "взрывались" ярыми атаками. Но интригующей развязки в этом равном сражении зрители не увидели: победа по очкам досталась Астероиду.

Александр Калаш Калашников & Гаджи Автомат Новрузов

Схватка двух "автоматов" прогнозируемо не прошла всю дистанцию. Имеющий прекрасный опыт в тайском боксе Гаджи Автомат довольно скоротечно разделался с похожим по габаритам на стронгмэна Александром Калашом. Для Новрузова эта победа стала второй подряд в Top Dog FC. Парню впору уже подобрать оппозицию посерьёзнее…