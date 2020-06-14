Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Известный российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию. Об этом говорится в документе на сайте Министерства спорта РФ.

Сообщается, что теперь Плющенко является одним из специалистов, работающих с национальной командой. Основным его местом работы значится Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП").

Стоит отметить, что тренером национальной команды Евгений Плющенко смог стать после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.