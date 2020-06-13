Месси и Роналду — уже не богачи в футболе. Кто же стоит дороже главных звёзд?

Исследовательская организация CIES Football Observatory обновила рейтинг самых дорогих футболистов мира на данный момент. И этот список главные футбольные звёзды Лионель Месси и Криштиану Роналду не то что не возглавляют, они намного далеки от лидеров. Форвард "Барселоны" в этом списке — 22-й, а Криш — и вовсе 70-й. Но португальцу особо можно и не переживать. На днях он стал первым миллиардером среди футболистов. Вот что делают рекламные контракты и бизнес.