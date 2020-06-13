Друзья убитого в Мексике 16-летнего футболиста помогли ему забить последний гол — видео

Ребята принесли гроб на футбольное поле и организовали Александру последний гол. Один из друзей отдал Мартинесу пас — и мяч отскочил от гроба в ворота, сообщает портал Noticias de Oaxaca.

Юноша был застрелен полицией в городе Оахака, когда он с друзьями отправился в магазин купить газировки. Сотрудники правоохранительных органов приняли его за преступника. После этого начались протесты, а на похороны мальчика пришли сотни человек.