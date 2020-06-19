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Фанаты "Спартака" с фаерами проводили команду на первый матч после возобновления РПЛ

Красно-белые сыграют завтра с "Арсеналом" на выезде.

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Фанаты "Спартака" проводили команду на выезд в Тулу, где завтра, 20 июня, состоится матч с местным "Арсеналом". Болельщики подготовили баннер и зажгли фаеры. Для команды Доменико Тедеско этот матч станет первым после возобновления РПЛ.

Видео © Twitter / Supporters Group News

Сами фанаты "Спартака" посетить матч не смогут. По правилам Роспотребнадзора гостевая трибуна не открывается. Трибуны могут быть заполнены лишь на 10%.

Напомним, Российская премьер-лига была приостановлена 16 марта из-за пандемии. Сегодня матчем "Крылья Советов" — "Ахмат" в Самаре чемпионат возобновился.

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