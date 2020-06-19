"Зонт послужил приёмником". Стали известны подробности гибели мальчика от удара молнии в Петербурге

Очевидцы рассказали свою версию трагической гибели шестилетнего мальчика от удара молнии на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Во время несчастного случая бабушка и братья-близнецы укрывались от непогоды под зонтом. Это, по мнению свидетелей, сыграло роковую роль. Источник в правоохранительных органах подтвердил газете "Петербургский дневник", что у бабушки действительно в руках был зонт.

— У бабушки в руках был зонт, он послужил приёмником. Удар был в бабушку, но она стала проводником, и основной удар молнии пришёлся на ребёнка. На руке у него я видела большое входное отверстие — ожог от вошедшей молнии. При искусственном дыхании мне казалось, что его лёгкие выгорели, — вспоминает девушка, которая сразу после трагедии пыталась спасти ребёнка.

Они вместе с ещё одним очевидцем старались откачать мальчика. Но девушка признаётся: с каждой минутой она понимала, что их старания тщетны. Так и вышло: ребёнок умер до приезда врачей.