Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Петербурге с 22 июня возобновится работа каршеринга и санаториев

От организаций требуют строгого соблюдения предписаний Роспотребнадзора.

1127

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В Санкт-Петербурге возобновится работа санаториев и каршеринга. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на постановление администрации губернатора города.

От каршеринговых компаний и санаторно-курортных организаций требуют неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора. Так, арендодатели автомобилей должны регулярно проводить дезинфекцию в машинах перед их передачей клиентам. Что касается санаториев, то попасть туда смогут только граждане, которые получили направление от врача. Санаторно-курортные организации должны будут соблюдать стандарты безопасности, которые утверждает Комитет по развитию туризма.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге с 15 мая вновь заработали парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии.

Выбор редакции

Loading...