В Петербурге с 22 июня возобновится работа каршеринга и санаториев

В Санкт-Петербурге возобновится работа санаториев и каршеринга. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на постановление администрации губернатора города.

От каршеринговых компаний и санаторно-курортных организаций требуют неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора. Так, арендодатели автомобилей должны регулярно проводить дезинфекцию в машинах перед их передачей клиентам. Что касается санаториев, то попасть туда смогут только граждане, которые получили направление от врача. Санаторно-курортные организации должны будут соблюдать стандарты безопасности, которые утверждает Комитет по развитию туризма.