Гигантские граффити с врачом — ангелом-хранителем появились в Подмосковье — видео

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В преддверии Дня медицинского работника в подмосковном Солнечногорске появились гигантские граффити с врачом — ангелом-хранителем. Рисунок нанесён на стену одной из многоэтажек и в высоту достигает 45 метров. Этот сюрприз медработникам сделали местная администрация и отделение партии "Единая Россия".

— Я бы хотела, чтобы они [медики] ощущали поддержку. Они большие молодцы. Они прям ангелы, — говорит автор граффити, художница Екатерина Шкада.

На рисунке изображён медик с белоснежными крыльями за спиной, который обнимает планету, будто младенца.