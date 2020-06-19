Гигантские граффити с врачом — ангелом-хранителем появились в Подмосковье — видео

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В преддверии Дня медицинского работника в подмосковном Солнечногорске появились гигантские граффити с врачом — ангелом-хранителем. Рисунок нанесён на стену одной из многоэтажек и в высоту достигает 45 метров. Этот сюрприз медработникам сделали местная администрация и отделение партии "Единая Россия".
— Я бы хотела, чтобы они [медики] ощущали поддержку. Они большие молодцы. Они прям ангелы, — говорит автор граффити, художница Екатерина Шкада.
На рисунке изображён медик с белоснежными крыльями за спиной, который обнимает планету, будто младенца.
Лайф сообщал, что акция с нанесением тематических граффити приобрела уже всероссийский размах. К примеру, в Екатеринбурге активисты посвятили граффити медикам, борющимся с коронавирусом. Кроме того, огромное изображение медсестры-ангела украсило стену дома в подмосковном Одинцове.