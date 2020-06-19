Средний возраст игроков "Ростова" 17,2 года. И они забили шикарный гол уже на первой минуте матча с "Сочи"

Футбольный клуб "Ростов" был вынужден отправить на матч молодых игроков, большинство из которых 2003 года рождения, из-за того, что и основная, и молодёжная команды находятся на самоизоляции из-за вспышки коронавируса (тесты шестерых футболистов оказались положительными).

Пока в соцсетях активно обсуждалась эта тема, молодые игроки готовились впервые в карьере сыграть на высшем уровне. И уже на первой минуте матча "Ростов" вышел вперёд! Шикарный гол забил Роман Романов.

Правда, радость ростовчан была недолгой. На седьмой минуте встречи счёт сравнял Андрей Мостовой, а следом забил Кокорин.