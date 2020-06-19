Суперсейвы 17-летнего вратаря, гол на первых секундах и хет-трик Кокорина. "Сочи" разгромил мальчиков из "Ростова"

Матч "Сочи" — "Ростов" стал самым обсуждаемым в этом туре. Основная команда ростовчан находится на карантине из-за вспышки коронавируса. Так как они успели провести товарищеский матч со своей молодёжкой, те тоже отправились на самоизоляцию. "Ростову" ничего не оставалось, как отправить на игру своих воспитанников, большинство из которых ребята 2003 года рождения. Парни ярко начали игру — уже на первой минуте забил Роман Романов.

Правда, радость ростовчан была недолгой. Хозяева поля быстро реабилитировались и забили восемь мячей. Хет-трик на счету у Александра Кокорина, по дублю — у Антона Заболотного и Дмитрия Полоза, также по голу забили Андрей Мостовой и Иван Новосельцев.

Героем матча можно назвать семнадцатилетнего голкипера "Ростова" Дениса Попова. Он сделал несколько суперсейвов, установив рекорд РПЛ по их числу (15), а также взял пенальти.

Чудо от вратаря «Ростова». Денис Попов потащил пенальти, запомни это имя 🔥https://t.co/DGN14fFjOR pic.twitter.com/n6lXck0YYX — Матч ТВ (@MatchTV) June 19, 2020

Несмотря на такой крупный счёт, молодые игроки "Ростова" просто влюбили в себя сотни фанатов. Они смело противостояли грубой игре футболистов "Сочи". Этот матч уже вошёл в историю футбола.