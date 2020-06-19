"Красава парень!" Фанаты "Ростова" поддержали юного вратаря, пропустившего 10 голов от "Сочи"

Чудо от вратаря «Ростова». Денис Попов потащил пенальти, запомни это имя 🔥https://t.co/DGN14fFjOR pic.twitter.com/n6lXck0YYX— Матч ТВ (@MatchTV) June 19, 2020
Ростовские болельщики решили поддержать молодого вратаря местной команды Дениса Попова после сегодняшнего матча с клубом "Сочи", закончившегося победой хозяев со счётом 10:1, и оставили множество подбадривающих комментариев на его странице в "Инстаграме".
Несмотря на разгромный счёт, семнадцатилетний голкипер стал настоящим героем игры. Он сделал несколько суперсейвов, отразив опасные удары соперников, и даже взял пенальти от знаменитого форварда Антона Заболотного.
Болельщики посоветовали молодому вратарю не расстраиваться, ведь это лишь его первый матч на таком уровне. Денису пожелали успешной карьеры и оценили его отличную игру. Также стоит отметить, что число подписчиков спортсмена в "Инстаграме" возросло сразу на несколько тысяч за пару часов.
Денис, ты красавчик. Продолжай в том же духе, и у тебя обязательно всё получится
Ты — супер!!!! Впереди блестящее будущее! Весь Ростов гордится твоей самоотверженностью и выносливостью!! !!!
Красава парень! Не падай духом!! У тебя всё впереди!!
Напомним, сегодня, в первый день возобновления чемпионата России после "коронавирусной" паузы, состоялся матч "Сочи" — "Ростов", который закончился разгромом 10:1. Несмотря на такой крупный счёт, молодые игроки гостей просто влюбили в себя сотни фанатов. Они смело противостояли опытным хозяевам, несмотря на то что средний возраст футболистов — 17,2 года. Клуб был вынужден отправить на матч молодых игроков, большинство из которых 2003 года рождения, из-за того, что основная и молодёжная команды находятся на карантине из-за вспышки коронавируса.