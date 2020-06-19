Кадыров прокомментировал беспорядки в Дижоне с участием чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал беспорядки во французском Дижоне. Он считает, что власти города не смогли навести порядок и не отреагировали должным образом на избиение чеченского подростка наркодилерами.

— Лично моё мнение такое: я считаю действия чеченцев правильными. Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками, — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Глава Чечни добавил, что жители Дижона также устали от действий выходцев из Северной Африки и выражают поддержку тем, кто заступился за подростка.

По словам Кадырова, эти столкновения нельзя охарактеризовать как межэтнические, так как "зло не имеет национальности".

— Национальность также не должна стать причиной размолвок и выяснения отношений. Это просто неприемлемо, — подчеркнул Кадыров.

Кроме того, глава региона заявил, что в Чечне удалось искоренить наркоманию, и призвал руководителей общин заняться воспитанием тех, кто распространяет запрещённые вещества.