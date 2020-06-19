"Не нашлось актрисы получше?" Зрителей возмутил выбор Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы

Пользователи "Твиттера" весьма негативно восприняли новость о том, что американская актриса Кристен Стюарт выбрана на роль принцессы Дианы Спенсер в новом фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина "Спенсер". Многие уверены, что леди Ди должна играть британка. Кроме того, по мнению зрителей, девушка абсолютно не подходит на роль принцессы и совсем не похожа на представительницу королевской семьи.
#KristenStewart #Ladydiana No, just no. Kristen Stewart isn't right for the role. imagine seeing this girl portraying such icon. pic.twitter.com/I2GYM0x9uL— Jey Wayne The Shark 🦈🇪🇸🇺🇸 (@jjeyneo) June 19, 2020
— Нет, просто нет. Кристен Стюарт не подходит для этой роли. Только представьте — увидеть эту девочку, изображающую икону, — написал Jey Wayne.
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану? Нет британских актрис? Нет актрис получше?
Извините, принцесса Диана заслуживает большего, чем Кристен Стюарт...
Итак, Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме. Отличный способ заставить меня не хотеть смотреть то, что мне было очень интересно увидеть, пока я не узнала эту информацию
Тем не менее мнения комментаторов разделились, некоторые уверены, что актриса отлично справится с предложенной ролью, и предлагают дать ей шанс. Пользователи отмечают, что после "Сумерек", в которых Стюарт раскритиковали за отсутствие эмоций и глупый образ, звезда блистательно сыграла в "Ангелах Чарли". Кроме того, они отметили талант американки в фильме "Говори", вышедшем в прокат за несколько лет до вампирской саги.
В свою очередь режиссёр не сомневается в своём решении пригласить на съёмки именно Кристен. По его мнению, она отлично справится с поставленной задачей.
— Кристен может быть многим, она может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, а это то, что нам нужно, — заявил он в интервью изданию Deadline.
Ранее фанаты нашли замену Эмбер Хёрд в фильме "Аквамен" после слухов об уходе модели из франшизы из-за развода с Джонни Деппом.