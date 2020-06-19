Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Не нашлось актрисы получше?" Зрителей возмутил выбор Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы

Кроме того, многие уверены, что британскую леди не должна играть американка.

1267
Post cover

Фото © Twitter / Jay Wayne The Shark

Пользователи "Твиттера" весьма негативно восприняли новость о том, что американская актриса Кристен Стюарт выбрана на роль принцессы Дианы Спенсер в новом фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина "Спенсер". Многие уверены, что леди Ди должна играть британка. Кроме того, по мнению зрителей, девушка абсолютно не подходит на роль принцессы и совсем не похожа на представительницу королевской семьи.

Нет, просто нет. Кристен Стюарт не подходит для этой роли. Только представьте увидеть эту девочку, изображающую икону, — написал Jey Wayne.

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану? Нет британских актрис? Нет актрис получше?

BillyGoB00M

Извините, принцесса Диана заслуживает большего, чем Кристен Стюарт...

ShutupandRTthis

Итак, Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме. Отличный способ заставить меня не хотеть смотреть то, что мне было очень интересно увидеть, пока я не узнала эту информацию

belen

Тем не менее мнения комментаторов разделились, некоторые уверены, что актриса отлично справится с предложенной ролью, и предлагают дать ей шанс. Пользователи отмечают, что после "Сумерек", в которых Стюарт раскритиковали за отсутствие эмоций и глупый образ, звезда блистательно сыграла в "Ангелах Чарли". Кроме того, они отметили талант американки в фильме "Говори", вышедшем в прокат за несколько лет до вампирской саги.

В свою очередь режиссёр не сомневается в своём решении пригласить на съёмки именно Кристен. По его мнению, она отлично справится с поставленной задачей.

Кристен может быть многим, она может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, а это то, что нам нужно, заявил он в интервью изданию Deadline.

Ранее фанаты нашли замену Эмбер Хёрд в фильме "Аквамен" после слухов об уходе модели из франшизы из-за развода с Джонни Деппом.

Выбор редакции

Loading...