На Украине запретят выезжать за границу "богатеньким буратино" с долгами за коммуналку

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что граждане с большими долгами по счетам за коммунальные услуги не будут выпускаться за рубеж.

— Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры... — вот таких богатеньких буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так... принимаем к ним меры воздействия, — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".