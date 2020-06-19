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На Украине запретят выезжать за границу "богатеньким буратино" с долгами за коммуналку

В марте общая задолженность населения страны по ЖКХ-платежам составила более 60 миллиардов гривен.

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Фото © Pixabay

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что граждане с большими долгами по счетам за коммунальные услуги не будут выпускаться за рубеж.

Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры... — вот таких богатеньких буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так... принимаем к ним меры воздействия, — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По данным Государственной службы статистики Украины, общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в марте составила 60,2 миллиарда гривен (более 150 миллиардов рублей) без учёта электроэнергии.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине почти 70 населённых пунктов остались без электричества из-за урагана.

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