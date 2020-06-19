Собянин попросил работодателей Москвы продлить удалёнку

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости продлить удалённую работу сотрудников ещё на некоторое время.

— Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из "ковидной" истории, если можно в офисе сохранить удалёнку — надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой ещё дополнительно, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Градоначальник отметил, что опасность заражения всё ещё сохраняется и на сегодняшний день желательно минимизировать количество людей в офисах.

Депутаты, по его словам, рассматривают соответствующие изменения в трудовом законодательстве, где будет прописан процесс удалённой работы, а также права работодателей и сотрудников.

По состоянию на 19 июня в России выявлено 569 063 случая коронавируса, 7841 человек скончался, а 324 406 выздоровели.