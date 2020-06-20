НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Только для собственного успокоения". Агроном объяснила, какие ягоды не нужно мыть

Если же из ягод планируется делать варенье, то беспокоиться и вовсе не о чем.

7930

За последние несколько месяцев люди приучились не только тщательно мыть руки, но и ополаскивать овощи, фрукты и даже упаковки продуктов. Все ягоды, которые употребляются в свежем виде, тоже необходимо тщательно промывать, однако из этого правила есть исключения, о которых рассказала агроном Елизавета Тихонова.

Она отметила, что малину и землянику не нужно помещать под струю воды перед тем, как съесть, это можно сделать только для собственного спокойствия.

Все страшные вещи погибают во время транспортировки. Кроме того, как только ягода попадает к нам в рот, она дезинфицируется слюной, а потом дезинфицируется в желудке, в котором просто соляная кислота с жутким pH, — сказала Тихонова в эфире радио Sputnik.

Агроном добавила, что и землянику, и малину обрабатывают химикатами в тот момент, когда ягоды ещё не сформировались, поэтому бояться нечего. А перед погрузкой плоды сбрызгивают безопасным для человека раствором, чтобы в дороге они не заболели. При этом уничтожается инфекция, которая могла попасть на них с рук сборщиков.

Тихонова посоветовала поместить ягоды в тёплую воду, чтобы согреть, если они стояли в холодильнике. А если они берутся на варенье, то беспокоиться и вовсе не о чем, отметила специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать качественную черешню.

Выбор редакции

Loading...