"Только для собственного успокоения". Агроном объяснила, какие ягоды не нужно мыть

За последние несколько месяцев люди приучились не только тщательно мыть руки, но и ополаскивать овощи, фрукты и даже упаковки продуктов. Все ягоды, которые употребляются в свежем виде, тоже необходимо тщательно промывать, однако из этого правила есть исключения, о которых рассказала агроном Елизавета Тихонова.

Она отметила, что малину и землянику не нужно помещать под струю воды перед тем, как съесть, это можно сделать только для собственного спокойствия.

— Все страшные вещи погибают во время транспортировки. Кроме того, как только ягода попадает к нам в рот, она дезинфицируется слюной, а потом дезинфицируется в желудке, в котором просто соляная кислота с жутким pH, — сказала Тихонова в эфире радио Sputnik.

Агроном добавила, что и землянику, и малину обрабатывают химикатами в тот момент, когда ягоды ещё не сформировались, поэтому бояться нечего. А перед погрузкой плоды сбрызгивают безопасным для человека раствором, чтобы в дороге они не заболели. При этом уничтожается инфекция, которая могла попасть на них с рук сборщиков.

Тихонова посоветовала поместить ягоды в тёплую воду, чтобы согреть, если они стояли в холодильнике. А если они берутся на варенье, то беспокоиться и вовсе не о чем, отметила специалист.