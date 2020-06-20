Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов в Россию до 1 июля

Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов в Россию с 20 июня по 1 июля. Информация размещена в официальном телеграм-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".

20 июня россияне вылетят из киргизского Оша и вьетнамского Хошимина в Москву (второй рейс произведёт посадку в Екатеринбурге), а также из Ташкента в Казань. 21 июня в столицу прибудут самолёты из Бишкека, Кишинёва и Белграда, а в Екатеринбург — из столицы Узбекистана.

22 июня ожидаются полёты из Пхукета и Бангкока в Санкт-Петербург с посадкой в Новосибирске и Москве. Кроме того, в Москву отправятся россияне из Ларнаки и Тель-Авива, а в Екатеринбург — из Душанбе (с посадкой в Новосибирске).

На 23 июня запланированы рейсы Ташкент — Москва — Санкт-Петербург и Тегеран — Москва. Также состоится перелёт из Еревана в Калугу и Воронеж. 24-го числа борт из армянской столицы примет Ростов-на-Дону. Помимо этого во Владивостоке приземлится лайнер из Гонконга. 25 и 27 июня в столицу прибудут воздушные суда из Душанбе и Оша.

26 июня в Москву вернутся россияне из Барселоны, Парижа и Лондона, в Санкт-Петербург — из Бишкека, в Казань — из Душанбе. 28 июня ожидаются рейсы в столицу из Бишкека и Нью-Йорка, а 30-го — из Каракаса, Кито и Сан-Хосе (Коста-Рика). Кроме того, в последний июньский день Новосибирск примет самолёт из Душанбе. На 1 июля намечен вылет из столицы Таджикистана в Москву.