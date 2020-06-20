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В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег

По данным следствия, произошёл конфликт на бытовой почве.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Коми.

Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершённого преступления, — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначена проверка, по итогам которой правоохранителя уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивами, а также он понесёт ответственность в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про полицейского из Сибири, который оставил человека умирать. Спустя полтора года после происшествия на него завели уголовное дело. По данным следствия, правоохранители приехали на вызов, покурили и уехали обратно. Теперь за халатность сотруднику полиции грозит до пяти лет лишения свободы.

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