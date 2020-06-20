В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег

В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Коми.

— Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершённого преступления, — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначена проверка, по итогам которой правоохранителя уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивами, а также он понесёт ответственность в соответствии с законодательством.