В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег

В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Коми.
— Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершённого преступления, — говорится в сообщении.
Отмечается, что назначена проверка, по итогам которой правоохранителя уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивами, а также он понесёт ответственность в соответствии с законодательством.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про полицейского из Сибири, который оставил человека умирать. Спустя полтора года после происшествия на него завели уголовное дело. По данным следствия, правоохранители приехали на вызов, покурили и уехали обратно. Теперь за халатность сотруднику полиции грозит до пяти лет лишения свободы.