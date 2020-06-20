Глава ЛНР обратился к Зеленскому с призывом выполнить "главное предвыборное обещание"

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещал вернуть режим полной боевой готовности, если силовики Незалежной не прекратят обстрелы. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Пасечника, в республике на усиленный режим после активных обстрелов со стороны ВСУ были переведены Народная милиция, подразделения МВД и медицинские учреждения. Обстрелы после этого прекратились и почти две недели украинские силовики соблюдали режим тишины, однако в последние дни атаки возобновились.

— Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир, — обратился глава ЛНР к Зеленскому.