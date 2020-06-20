Глава ЛНР обратился к Зеленскому с призывом выполнить "главное предвыборное обещание"

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещал вернуть режим полной боевой готовности, если силовики Незалежной не прекратят обстрелы. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Пасечника, в республике на усиленный режим после активных обстрелов со стороны ВСУ были переведены Народная милиция, подразделения МВД и медицинские учреждения. Обстрелы после этого прекратились и почти две недели украинские силовики соблюдали режим тишины, однако в последние дни атаки возобновились.
— Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир, — обратился глава ЛНР к Зеленскому.
Он отметил, что сложившаяся ситуация показывает, что обстрелы, в результате которых гибнут мирные жители, — "политический жест, инициатор которого известен". Пасечник призвал украинского лидера сдержать свои слова и дать республике возможность подготовиться к Параду Победы "мирно и спокойно", подчеркнув, что в противном случае будет вынужден принять меры для обеспечения безопасности жителей ЛНР.