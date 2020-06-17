Солдаты НАТО на Украине. Под видом инструкторов страны альянса отправляют снайперов в Донбасс

Канада считает важным продление работы военной миссии на Украине, а также наращивание своего военного присутствия в регионе, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила 16 июня пресс-служба Зеленского. Всего прибудет 90 военнослужащих, которые будут проходить службу и тренировать украинскую армию на полигоне во Львовской области.

По мнению публициста Александра Роджерса, ключевой момент прибытия на Украину канадских советников — это внутриполитические события. Зеленскому важно показать, что Украину никто не бросил и весь мир ему помогает.

— Неясно, чему канадцы могут обучить ВСУ. Воевали они последний раз (так, чтобы глобально) во Вторую мировую, боевой опыт если и есть, то крайне специфический и явно не подходит к боям в Донбассе. Зато для канадских солдат это зарплата, звания, награды и прочие сопутствующие блага из страны третьего мира, в том числе финансирование этого военного проекта. При этом для режима Зеленского очень важно показать, что весь мир с Украиной, а страны НАТО её поддерживают, помогают сдерживать натиск России, — отметил эксперт.

Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что важным аспектом является то, что Украина пытается влезть в НАТО, для этого ей нужны хоть какие-то признаки присутствия солдат этого военного блока на своей территории.

— 90 военных — это, конечно, для Канады много, но в известном смысле много и для Украины, так как она оплачивает эту "помощь". Нужны они прежде всего для переподготовки специалистов под натовские стандарты, которые, конечно, не совсем подходят к реальным боевым действиям в Донбассе. На последнем саммите Украина даже получила статус партнёра НАТО, при этом, конечно, понятно, что в ближайшие годы она туда просто не сможет попасть. Так вот, чтобы хоть как-то соответствовать этим стандартам, Незалежной нужно переучивать свои войска. До 2014 года это была армия, в которой служили наследники тех, кто брал Берлин, потом случился разрыв, и теперь они пытаются пересобрать её с нуля. Аналогичной была ситуация в Грузии, когда они создали армию карателей, которую в итоге разогнали в 2008 году. Конечно, это авантюра, но Украина к этому стремится, и грузинский опыт боевых действий, видимо, ей не впрок, — подчеркнул Суздальцев.

Как считает публицист Борис Рожин, 90 солдат вполне достаточно для миссии по обучению, однако — с высокой долей вероятности — под прикрытием подобных программ на Украину приезжают узкие специалисты военного дела, которые участвуют в конфликте в Донбассе.

— Мы видим, что страны НАТО поддерживают своё постоянное присутствие на Украине. Реализовано оно не на постоянной, а на ротационной основе, фактически там круглый год находится контингент, который друг друга сменяет. Разумеется, чтобы не было проблем с украинским законодательством, так как закона о присутствии иностранных войск на Украине нет, используется легенда об обучении. При этом, как нам сообщают представители армейских корпусов ДНР и ЛНР, в Донбасс выезжают снайперские группы из стран НАТО и иные узкие специалисты, — полагает Рожин.