Хитрый Батька. Как Лукашенко публично "казнил" газпромовскую "дочку" в Белоруссии

Против руководства "Белгазпромбанка" возбуждено уголовное дело, а его топ-менеджмент арестован. Всего задержали 15 человек, включая руководителей разного уровня и членов правления. Обвинения — некие противоправные действия, связанные с выводом денег за границу. У них уже изъяли деньги — более четырёх миллионов долларов — и ценные бумаги на 500 тысяч долларов. Важная деталь: это происходит на фоне выдвижения экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, руководившего им в течение 20 лет, в кандидаты на пост президента Белоруссии.

Публицист и политолог Борис Рожин полагает, что, вероятнее всего, некие формальные поводы для задержания банкиров были, однако очевидно и то, что в этой ситуации большое значение имеет и политический момент.

— Понятно, что Россия, скорее всего, как-то вмешается, но, видимо, всё это будет делаться не публично, по неким закрытым каналам. Не думаю, что как-то это специально подгадали под дату, тем более Батька не стесняется сказать то, что думает, тогда, когда хочется. Понятно и то, что отношения России и Белоруссии сейчас в известной степени испортились. Прежде всего потому, что Белоруссия дала понять, что она не намерена реально интегрироваться в формате Союзного государства с Россией. Глава республики делает заявления общего характера, но реальных действий уже нет. В итоге возникла такая ситуация, когда Россия не оказывает поддержку ни Лукашенко, ни другим кандидатам, что, конечно, делает для него ситуацию более сложной, чем рассчитывал белорусский президент, — отметил политолог

Батьке терять уже нечего, отношения с Россией он испортил, поэтому теперь он запугивает внутренних конкурентов, прямо показывая, что с ними может произойти.

— Из того, что мы видим, можно сделать вывод, что всё это фейки. Четыре миллиона долларов в банке найти не проблема, там и больше может быть, это не такие уж большие деньги для коммерческой структуры. Ещё важный момент: косвенно это же связывают с бывшим руководителем банка Виктором Бабарико, которому официально обвинения не предъявили, но Лукашенко показывает на него пальцем, говорит, что он мошенник и пытается скрыться от уголовной ответственности. Разумеется, всё это имеет яркий политический окрас, чтобы запугать оппозиционных кандидатов. При этом как-то поругаться с Россией Лукашенко не боится, он и так обвинил её во всех смертных грехах, сообщая, что Россия пытается посягать на суверенитет Белоруссии, хотя объективно она-то его и защищала, — комментирует публицист Ростислав Ищенко.

По его словам, проблема кроется в том, что Кремль не видит больше в Лукашенко ни союзника, ни партнёра, а поэтому перестал поддерживать, в том числе и финансово. А Лукашенко под вмешательством имеет в виду "непомощь" от России, что в известном смысле является правдой, так как наш МИД официально заявил, что не вмешивается во внутренние дела других государств.

Политолог Дмитрий Родионов полагает, что главный действующий тригер ситуации — это предстоящие выборы президента Белоруссии, которые пройдут уже в августе этого года.

— Конечно, какие-то злоупотребления могли бы быть. Будем объективными: банкиры не святые люди. Но сколько лет к банку не было претензий, а тут аккуратненько под выборы — за полтора месяца — нашлись. И что примечательно, один из главных конкурентов Александра Григорьевича — Виктор Бабарико — руководил этим банком целых 20 лет. А ведь банкиры — как и чекисты, — там бывших не бывает, тем более такого уровня. А банк этот, "Белгазпромбанк", — дочерняя структура "Газпрома", и тут такая "удача". По-моему, очевидно, что это всё планировалось под выборы специально, — заявил Родионов.

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Эксперт отметил, что не стоит искать символизм в дате, когда в банк пришли силовики, так как главным в этом вопросе является не символизм, а эффективность.

— Может, кто-то что-то и хотел подгадать, но это не главное. Главное — эффект. Лукашенко совсем недавно говорил, что российские олигархи финансируют оппозицию — и вот, нашли откуда. Для внутренней аудитории вполне себе аргумент. Тут можно вспомнить историю с "Белкалием", очень похоже было, у людей попроще подобные действия характеризуются термином "отжали". Не думаю, что в данном случае тут кто-то из белорусских силовиков пытается нагреть свой карман, скорее речь идёт о том, чтобы надавить на руководство России, — говорит Родионов. — Москва давно дала понять, что без политических шагов больше дотировать экономику Белоруссии не будет. Лукашенко пытался действовать по-разному — давить на жалость, что-то обещать, но ничего не вышло, Москва осталась непреклонной. В итоге он решился на такой способ. Видимо, время начинает поджимать белорусские власти, раз они начали действовать грубо.