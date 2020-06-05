Украина готова к штурму. Уже в середине июня украинские каратели могут начать наступление на Луганскую и Донецкую народные республики

Украинские военные стягивают в Донбасс весь спектр вооружений, необходимых для ведения и прикрытия активных боевых действий. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Дипломат сообщил, что за последние полторы недели СММ ОБСЕ зафиксировала на железнодорожных станциях Зачатовка, Покровск и Хлебодаровка в Донецкой области свыше 60 тяжёлых артиллерийских орудий, в том числе крупнокалиберные 203-миллиметровые гаубицы 2С7 "Пион" и 152-миллиметровые гаубицы Д-20, около 50 ракетных комплексов, 30 танков, более 50 боевых бронированных машин, современные системы радиоэлектронной борьбы, миноукладчики, автомобили скорой помощи, десятки военных грузовиков.

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что подготовительная фаза нападения, которая есть в любой военной операции, подходит к завершающему этапу.

— То, что они стягивают войска, это становится заметным, об этом же докладывала разведка ЛНР и ДНР. Вдоль линии соприкосновения идёт некое наращивание техники — калибром более 100 мм, которая запрещена минскими соглашениями, а также участились обстрелы. Кроме того, в мае была крупная поставка нелетального вооружения, это и различные медпрепараты, приборы ночного видения, комплексы связи. Такие вещи просто так в большом количестве не присылают. Кроме того, части, стоящие на соприкосновении с республиками, прошли тренировки с американскими военными. Ещё одно обстоятельство, которое заставляет думать, что украинцы готовятся к военным действиям, это активизация ДРГ, которые опять появились в ЛНР и ДНР. Я считаю, что вероятность военной провокации крайне высока и произойти она может уже в середине июня. Дальнейшие действия будут идти в зависимости от результатов. Если всё сложится удачно, то украинские войска попробуют развить наступление, чтобы сначала рассечь республики надвое, а дальше — отсечь их от границы с Россией, — заявил эксперт.

Фото © Dmytro Smolyenko / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

Публицист Борис Рожин считает, что, в случае если Украина попробует повторить наступление 2014 года, ей придётся столкнуться не только с народной милицией, но и с войсками Южного военного округа РФ, противостояние с которыми прекратит существование группировки ВСУ в Донбассе.

— Генштаб ВСУ понимает, что попытка силового решения — не отдельная атака, а большая операция, и она приведёт к цепочке последствий, которая, скорее всего, покончит с украинской группировкой в Донбассе. Цель заявлений наших представителей по Донбассу объяснить, чтобы и мыслей таких у них не было, что Россия видит, как Украина концентрирует силы, и не оставит это безнаказанным. Локально, скорее всего, всё будет продолжаться и дальше. В этом смысле Украина ищет некий баланс, чтобы её действия не привели к вмешательству России. В Интернет и прежде утекали планы с так же описанными задачами. В этом смысле режим Зеленского ничем не отличается от режима Порошенко. Наличие войны позволяет сохранять поддержку США, отвлекать народ от внутренней политики, а кроме этого, война — это такое обстоятельство, на которое можно списать все свои экономические неудачи. Именно поэтому изменений по Донбассу ожидать не приходится, — отметил Борис Рожин.

Фото © Yevhen Kotenko / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

Политолог Дмитрий Родионов, побывавший на местах боёв в Донецкой и Луганской народных республиках, полагает, что излишне драматизировать ситуацию не стоит, однако от украинских агрессоров можно ожидать чего угодно.

— Да, там достаточно часто замечают передвижения некой тяжёлой техники с украинской стороны, однако я бы не стал драматизировать это. Там могут быть некие учения, перегруппировки и прочее, не думаю, что сегодня возможна широкомасштабная война. При этом, конечно же, порох нужно держать сухим, нужно быть всегда готовым к любым провокациям и пакостям со стороны противника. ВСУ уже показали, что плевать они хотели на любые договорённости, их тактика — жабьи прыжки на серой зоне с попытками закрепиться и прыгнуть ещё дальше. Но они тоже прекрасно помнят, что, в случае если республикам станет совсем тяжело, вновь подует Северный Ветер, который опрокинет украинских карателей и сдует их ещё дальше, чем они расположены сегодня, — подчеркнул эксперт.