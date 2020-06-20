Кольцеобразное солнечное затмение произойдёт 21 июня

Затмение Солнца, напоминающее огненное кольцо, случится 21 июня, но с территории России будет видно только в формате частных фаз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Отмечается, что затмение начнётся в 07:48 мск в центральной Африке, а наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях, продлится 38 секунд. Перед началом кольцообразной фазы и после её окончания у края Луны можно будет увидеть солнечную корону, особенно в горах.