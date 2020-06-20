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Кольцеобразное солнечное затмение произойдёт 21 июня

На территории России наибольшая фаза небесного явления будет видна на юге Алтайского края, поблизости от границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.

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Затмение Солнца, напоминающее огненное кольцо, случится 21 июня, но с территории России будет видно только в формате частных фаз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Отмечается, что затмение начнётся в 07:48 мск в центральной Африке, а наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях, продлится 38 секунд. Перед началом кольцообразной фазы и после её окончания у края Луны можно будет увидеть солнечную корону, особенно в горах.

В России наибольшую фазу затмения можно будет наблюдать в Европейской части России: Смоленской области, вдоль границы Московской и Тверской областей, Ярославской, Костромской и Кировской областях, а также Республике Коми, Сибири близ Северного полярного круга и чуть южнее Якутска. Максимальное значение фазы составит 0,45 и будет видно на юге Алтайского края, недалеко от границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.

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