За сутки в России выявили ещё 7889 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 7889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них у 32,7% пациентов нет клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперштаб.

В пятёрке по выявляемости CoViD-19 Москва (+1057 случаев за сутки), Подмосковье (+591), ХМАО (+280), Петербург (+232) и Нижегородская область (+228).

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За 24 часа от заболевания вылечилось 10 186 человек (с начала эпидемии выздоровевших уже 334 592), летальных случаев — 161 (8002 с начала эпидемии). За весь период зарегистрировано 576 952 случая коронавируса.