В Москве врачи вылечили от коронавируса более 134 тысяч человек

За сутки число выздоровевших от коронавируса москвичей возросло на 2115 человек. Таким образом, общее число переборовших заболевание в столице достигло 134 549, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что с каждым днём выздоровевших всё больше.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2115 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 134 549, — уточнила она.

Вице-мэр заметила, что перед выпиской пациента врачи проводят ряд исследований, чтобы убедиться, что недуг отступил.