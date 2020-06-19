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"Не боится холода". Инфекционист из Китая сообщила, что коронавирус может прожить 20 лет

При температуре в минус четыре градуса вирус не умирает на протяжении нескольких месяцев, отметила эксперт.

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Фото © Pixabay

Коронавирус не боится холода, поэтому следует уделить особое внимание надзору за импортируемыми замороженными товарами. Ведь именно на рынках с морепродуктами неоднократно возникали вспышки CoViD-19. Такое заявление сделала член специальной экспертной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, инфекционист Ли Ланьцзюань.

Вирус CoViD-19 — особенный, он не боится холода, при температуре -4 градуса Цельсия он может выживать на протяжении нескольких месяцев, а при температуре -20 градусов Цельсия — до 20 лет, — передаёт её слова новостной портал Чжунго синьвэньван.

Она добавила, что таможенным органам следует усиленно проводить всестороннюю проверку замороженных продуктов. Также нужно вовремя отследить источники импортированных в Китай товаров, в которых выявили коронавирус.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса.

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