"Не боится холода". Инфекционист из Китая сообщила, что коронавирус может прожить 20 лет

Коронавирус не боится холода, поэтому следует уделить особое внимание надзору за импортируемыми замороженными товарами. Ведь именно на рынках с морепродуктами неоднократно возникали вспышки CoViD-19. Такое заявление сделала член специальной экспертной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, инфекционист Ли Ланьцзюань.

— Вирус CoViD-19 — особенный, он не боится холода, при температуре -4 градуса Цельсия он может выживать на протяжении нескольких месяцев, а при температуре -20 градусов Цельсия — до 20 лет, — передаёт её слова новостной портал Чжунго синьвэньван.

Она добавила, что таможенным органам следует усиленно проводить всестороннюю проверку замороженных продуктов. Также нужно вовремя отследить источники импортированных в Китай товаров, в которых выявили коронавирус.