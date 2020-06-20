Врач предостерёг о риске лечения дексаметазоном пациентов с лёгкой формой CoViD-19

Использование дексаметазона при лечении лёгких форм CoViD-19 может нанести вред здоровью пациента. Об этом заявил директор Института пульмонологии при больнице "Ассута" (Ашдод, Израиль) Даниэль Старобин.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что дексаметазон показал эффективность в лечении тяжёлых пациентов с инфекцией и стал "научным прорывом".

— Пока вот это исследование — работа на тяжёлых больных. Она показала эффективность, но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более лёгких формах CoViD-19, — цитирует доктора РИА "Новости".

Пульмонолог добавил, что не ведёт речь о профилактике, где наверняка "всё будет со знаком минус". Специалист отметил, что стероиды угнетают иммунную систему, а это опасно в начальной стадии заболевания. Кроме того, для тех, кто уже использует их, риск заражения увеличивается.

— Они (стероиды. — Прим. ред.) могут ослаблять иммунную систему, и люди, которые используют стероиды, могут легче заразиться, — добавил Старобин.

Однако врач подчеркнул, что люди, принимающие стероиды для лечения хронических заболеваний, ни в коем случае не должны прекращать приём.

Что касается заявления ВОЗ об эффективности дексаметазона при тяжёлых формах CoViD-19, то, по словам доктора, ещё рано говорить об этом, хоть логика всё же имеется.