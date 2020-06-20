Кинологи назвали способы сбросить вес при упражнениях с собакой

Тренировки с собаками помогают не только приятно провести время, но и дают шанс улучшить физическую форму после самоизоляции. О способах сбросить вес рассказали в Российской кинологической федерации (РКФ).

— Для любой собаки совместные занятия и прогулки с любимым хозяином — это большая радость и счастье, — цитирует президента РКФ Владимира Голубева РИА "Новости".

Он отметил, что занятия спортом с собакой обеспечат животному физическую, эмоциональную и умственную нагрузку, а хозяину помогут укрепить форму без посещения фитнес-клубов.

С питомцем можно поиграть, например, в дог-фрисби. Это упражнение объединяет в себе элементы игры и акробатики и помогает размять мышцы, повысить выносливость, ускорить обмен веществ и даже укрепить глазные мышцы, наблюдая за летящим диском.

Для него лучше всего подойдут энергичные породы собак, такие как бордер-колли, аусси, шелти и джек-рассел-терьеры.

Ещё одним полезным упражнением может стать каникросс, который сочетает в себе легкоатлетический кросс и гонку в собачьих упряжках. Собаку необходимо пристегнуть к себе шлейкой с ошейником и поясом, крепящимся на бёдрах. Её главной задачей будет тянуть хозяина, задавая темп. Такие тренировки лучше всего проводить в лесу.

Также с питомцем можно позаниматься дог-йогой, включая упражнения, помогающие и владельцу, и собаке. Животное сможет укрепить мышцы, связки и сухожилия, улучшить кровообращение и разгрузить позвоночник. Кроме того, с ним можно потанцевать, разбавляя танец зрелищными движениями и трюками под музыку.

Наконец, в случае, если вы устали, а в питомце ещё достаточно сил, подойдёт аджилити — собачий спорт по преодолению препятствий. При этом запрещается использовать мотиваторы в виде лакомств и игрушек. Управлять собакой нужно с помощью голоса и движений.

— Какие упражнения можно выполнять вместе: бег трусцой, перетягивание каната, зигзаги и прыжки — можно разместить на земле любые указатели и бегать между ними со своей собакой, а затем начать их перепрыгивать, — заключили кинологи.