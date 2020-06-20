"Мозг всё равно реагирует". Эксперт предупредил о вреде использования смартфона перед сном

Медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али объяснил, почему вредно пользоваться смартфонами перед сном и кому это категорически противопоказано.

Он напомнил, что яркий свет экрана стимулирует мозговую деятельность, из-за этого могут возникнуть нарушения сна и головные боли.

— За счёт контрастности интенсивность света и цветовая температура влияют на переход человека из состояния бодрствования в состояние сна. Даже если мы не видим яркие вспышки экрана, головной мозг всё равно реагирует, — сказал эксперт в интервью агентству "Прайм".

Медицинский директор отметил, что сейчас во многих гаджетах появился ночной режим, который позволяет регулировать яркость экрана в зависимости от освещения. По его словам, это позволит любителям полистать социальные сети, лёжа в кровати, не вредить мозгу и зрению.

Али напомнил, что пользоваться смартфоном перед сном категорически противопоказано людям, перенёсшим сотрясение мозга. Чтобы не усугубить имеющиеся болезни, лучше вообще отказаться от этой привычки.